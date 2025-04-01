Стартовала подготовка к досрочным выборам губернатора Оренбургской области

Подготовка к досрочным выборам главы региона началась в Оренбуржье. Они пройдут в единый день голосования 14 сентября. Об этом сообщает областное министерство региональной и информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Для удобства голосующих была утверждена единая нумерация избирательных участков. В регионе образовано 1435 участков для голосования, из которых 199 будут работать в Оренбурге, а 98 — в Орске»,— говорится в сообщении.

При этом каждому участку присвоен уникальный для удобства голосующих. По состоянию на 1 января 2025 года в Оренбургской области было зарегистрировано 1503357 избирателей.

В среду, 26 марта, президент Владимир Путин принял отставку Дениса Паслера с поста губернатора Оренбуржья и назначил его врио главы Свердловской области. Одновременно с этим временно исполняющим губернатора Оренбургской области стал Евгений Солнцев, который до этого два года руководил правительством ДНР. 28 марта нового назначенца представил полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Георгий Портнов