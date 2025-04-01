Томская гордума не стала обсуждать изменение модели выборов

Дума Томска не стала включать в повестку дня сессии вопрос об изменении устава города в части схемы выборов муниципального парламента. Заседание проходит 1 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Доронин, Коммерсантъ Фото: Валерий Доронин, Коммерсантъ

С инициативой выступил руководитель фракции «Яблоко» Василий Еремин. Он предложил сократить число мандатов с 37 до 36 с избранием половины депутатов в одномандатных округах, половины — по партийным спискам. Согласно действующей модели, по партспискам избираются только 10 депутатов.

За включение вопроса в повестку дня проголосовало 14 депутатов. 11 высказались против, двое воздержались. Необходимый минимум для включения вопроса в повестку — 15 голосов (более половины).

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее предложение об изменении схемы выборов обсудила профильная комиссия гордумы по регламенту и правовым вопросам.

Валерий Лавский