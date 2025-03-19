Одномандатников попросили освободить места

Лидер фракции «Яблоко» в гордуме Томска Василий Еремин предложил изменить схему ее избрания. Он считает целесообразным сократить число одномандатников с нынешних 27 до 18, одновременно увеличив с 10 до 18 число депутатов, проходящих в муниципальный парламент по партспискам. Инициатива не встретила одобрения у представителей крупнейших фракций — «Единой России» и КПРФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутатам томской гордумы вновь пришлось задуматься над моделью выборов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Депутатам томской гордумы вновь пришлось задуматься над моделью выборов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Комиссия по регламенту и правовым вопросам томской гордумы на своем заседании 19 марта рассмотрела вопрос о «О внесении изменений в устав города Томска». С инициативой изменить порядок избрания депутатов муниципального парламента выступил лидер фракции «Яблоко» Василий Еремин. Он предложил сократить число депутатов с нынешних 37 до 36, из которых 18 избирать в одномандатных округах, еще 18 — по партспискам. Сейчас 27 депутатов из 37 — одномандатники.

«Такой подход позволяет учесть больший спектр мнений избирателей в г. Томск, способствует более активной представленности разных партий, поможет думе города Томска сохранить собственную субъектность и поможет развитию парламентаризма»,— говорится в пояснительной записке к предложению.

По мнению господина Еремина, действующая схема «демотивирует кандидатов к ведению избирательных кампаний в территориальных группах».

Энтузиазма у представителей крупнейших фракций гордумы, присутствовавших на заседании, инициатива не вызвала. «В настоящее время существует 27 одномандатных округов. Вы предлагаете 18. Это значит, нагрузка на депутатов, кто работающий депутат, — в полтора раза (повышается.— «Ъ»)»,— заметил Александр Губарь (КПРФ). Единоросс Максим Резников считает, что в гордуме «по максимуму должно быть депутатов-одномандатников, по минимуму — списочников». По его мнению, 10 депутатов, избранных по спискам, вполне достаточно для того, чтобы донести до избирателей позиции партий.

«По большому счету, наверное, не принципиально, как будет выглядеть округ. Если ты работаешь, то и дальше будешь работать»,— сказал при обсуждении вопроса Александр Цин-Дэ-Шань («Новые люди»). В свою очередь, Юрий Ворошилин (ЛДПР) отметил, что либерал-демократы «в целом концептуально поддерживают такое изменение устава».

В ходе голосования члены комиссии последовательно отклонили два предложения. Первое предполагало отправить инициативу на доработку, второе — вынести ее на публичные слушания. Как пояснил председатель комиссии Илья Леонтьев («Единая Россия»), это не мешает доработать предложение и вновь внести его в гордуму. Как сообщил господин Еремин «Ъ-Сибирь», он планирует добиться включения вопроса об изменении модели выборов в повестку дня ближайшей сессии. По его словам, ранее, в ходе консультаций, эту инициативу поддержали представители КПРФ, справороссы и «Новые люди».

«Сокращение одномандатных округов и увеличение квоты для партийных списков выглядит резонно для парламентских партий системной оппозиции, потому как это увеличивает их шансы провести большее количество своих представителей и сократить число депутатов от “Единой России”. В то же время это способствует “удорожанию” округов одномандатников, так как сами округа становятся обширнее, и кандидатам необходимо охватить большее число избирателей»,— считает томский политолог, электоральный эксперт Анна Юдина.

Гордуме сравнительно недавно уже приходилось менять порядок выборов. В 2010 году 18 ее депутатов избирались по партспискам, 18 — в девяти двухмандатных округах. Затем муниципальный парламент решил перейти на выборы только в 18 двухмандатных округах, но в феврале 2015 года по настоянию оппозиционных партий утвердил новую, компромиссную по своему содержанию смешанную модель.

При любом итоге дискуссии предстоящие в сентябре 2025 года выборы гордумы пройдут по действующим сегодня правилам. Как писал «Ъ-Сибирь», схема одномандатных округов была утверждена на сессии 4 февраля.

Валерий Лавский