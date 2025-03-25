В школы Свердловской области в 2025 году поступит 55 тыс. первоклассников

В Свердловской области в новом учебном году в первые классы планируют принять 55 тыс. детей, из которых почти половина будет учиться в Екатеринбурге, сообщили в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Для приема учеников готовы 978 образовательных организаций: 914 муниципальных, 49 государственных и 15 частных школ. При этом в течение года на Среднем Урале откроют четыре новые школы, которые смогут принять более 3225 учеников: в Березовском появится средняя школа №45, в Екатеринбурге — средняя школа №314, а в рабочем поселке Пышма — начальная школа. Также после реконструкции откроется средняя общеобразовательная школа №2 в Краснотурьинске.

Напомним, в этом году в школах Екатеринбурга для первоклассников будет открыто более 21 тыс. мест, а также 161 место в коррекционных классах. Прием заявлений в первые классы стартует 1 апреля.

Ирина Пичурина