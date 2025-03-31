В Крыму неизвестные осквернили могилы военкора и бойцов СВО

В ночь на 31 марта неизвестные подожгли могилы военного корреспондента Александра Федорчака и трех бойцов СВО на кладбище в поселке Нижнегорский в Крыму. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава местной администрации Антон Кравец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности вандалов. Антон Кравец заявил, что семьям погибших окажут необходимую помощь.

Прокуратура Республики Крым контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту произошедшего.

О гибели военного корреспондента Александра Федорчака стало известно 24 марта 2025 года. Журналист работал в Харьковской области на купянском направлении.

Алина Зорина