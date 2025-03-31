Средства ПВО сбили шесть украинских БПЛА над Брянской областью

Российские ПВО с 20:45 до 21:50 мск сбили шесть беспилотников ВСУ в небе над Брянской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте»,— написал в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В ночь на сегодня, 31 марта, российские ПВО уничтожили 66 украинских БПЛА над тремя регионами РФ. 41 беспилотник сбили над Брянской областью, 24 — над Калужской областью, один — над Курской областью.