Размещавшая Путина в Благовещенске гостиница получила сертификат China Friendly

В Амурской области появилась первая гостиница, сертифицированная по программе China Friendly, сообщило во вторник, 1 апреля, правительство региона. Стандарт направлен на создание комфортной среды для китайских туристов в РФ и повышение качества обслуживания за счет, в том числе, адаптации услуг и наличия возможности оплаты через китайские финансовые сервисы.

По существующим требованиям гостиница или туристический объект должны иметь сайт и информационные материалы на китайском языке, в номерах должны быть оборудованы розетки по китайскому стандарту, постояльцы должны иметь постоянный доступ к горячей воде (с учетом культуры питания в КНР) и национальные блюда в меню.

Благовещенская четырехзвездочная гостиница «Глория», первой получившая сертификат, работает с 2007 года. Компания позиционирует себя как бизнес-отель. В 2013 году здесь останавливался президент РФ Владимир Путин.

По информации правительства Амурской области, в 2024 году Приамурье стало вторым регионом в России по численности туристов из Китая. В ближайшее время в области еще 10 гостиниц получат сертификат China Friendly. Соглашение о продвижении программы региональный туристско-информационный центр подписал с ассоциацией международного сотрудничества в туризме «Мир без границ».

Анна Яшина, Благовещенск