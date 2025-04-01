Армия Израиля атаковала опорный пункт «Хезболлы» в Бейруте

Армия Израиля атаковала южный пригород Бейрута Дахии ночью 1 апреля, утверждая, что там находился опорный пункт ливанского движения «Хезболла». По данным телеканала Al Jazeera, при ударе погибли три человека.

«Целью удара был террорист "Хезболлы", который недавно руководил боевиками "Хамас" и помогал им в планировании значительного и неминуемого теракта против израильских мирных жителей. Из-за угрозы, которую представлял террорист, Армия обороны Израиля предприняла действия по его ликвидации и устранению угрозы»,— говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛа.

28 марта впервые с ноября 2024 года израильские БПЛА нанесли удары по Бейруту. Атака была направлена на жилой дом в районе Хадас в южном пригороде Бейрута. Жилое здание располагается напротив школы. Как сообщили тогда в ЦАХАЛ, воздушный рейд на Бейрут был совершен в ответ на запуск двух реактивных снарядов в направлении поселений на севере Израиля.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Армия Израиля спустилась на землю».