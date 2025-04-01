Китай высказался за продвижение вместе с Россией более справедливого миропорядка

Министр иностранных дел КНР Ван И в интервью «РИА Новости» заявил, что Пекин и Москва будут вносить вклад в продвижение миропорядка в более справедливом направлении.

Ван И выразил уверенность, что РФ и КНР будут «выводить китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху на новые высоты».

Глава МИД КНР прибыл с визитом в Россию 31 марта по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова. Визит продлится до 2 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин планирует провести переговоры с Ван И.

В феврале секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу побывал в Пекине с однодневным визитом. Целью поездки стала встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и главой МИД Китая Ван И. Стороны обсудили вопросы в сфере безопасности, а также международные и региональные проблемы.