Путин встретится с главой МИД Китая в Москве

Президент РФ Владимир Путин планирует провести переговоры с главой МИД Китая Ван И в ходе его визита в Москву. Об этом сегодня, 31 марта, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Рассчитываем на то, что президент (Владимир.— "Ъ") Путин примет господина Ван И и они смогут пообщаться»,— сказал представитель Кремля в ходе пресс-колла.

Ранее в МИД РФ сообщили, что глава МИД КНР Ван И совершит официальный визит в Россию по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова. Визит Ван И в Россию стартует сегодня, 31 марта, и продлится до 2 апреля.

В феврале нынешнего года секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу побывал в Пекине с однодневным визитом. Целью поездки стала встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и главой МИД Китая Ван И. Стороны обсудили вопросы в сфере безопасности, а также международные и региональные проблемы.

Анастасия Домбицкая