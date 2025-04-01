Трамп: стремление Украины попасть в НАТО, возможно, стало причиной войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что вступление Украины в НАТО в обмен на соглашение по редкоземельным металлам не обсуждалось. Более того, по его словам, украинский конфликт мог начаться из-за стремления Киева вступить в альянс.

«Я слышал от вас (журналистов — «Ъ»), что они теперь говорят: "Мы пойдем на эту сделку, только если мы вступим в НАТО", или что-то в этом роде. Это никогда не обсуждалось, во-первых. Во-вторых, я думаю, что еще до Путина они (Россия) говорили, что вы (Украина) не вступите в НАТО. И, возможно, именно это стало причиной начала войны»,— сказал президент, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме (цитата по ТАСС).

США планировали заключить с Украиной сделку по полезным ископаемым. Вашингтон ожидал от нее $20 млрд прибыли, но ее подписание сорвалось после публичной ссоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа. 24 марта господин Трамп выразил надежду на скорое заключение соглашения, а 31 марта заявил, что господин Зеленский хочет отказаться от подписания сделки по редкоземельным металлам.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вредные ископаемые».