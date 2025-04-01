Думская комиссия нашла основания для досрочного лишения мандата депутата Напсо

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики установила наличие основания для досрочного прекращения полномочий депутата Юрия Напсо (ЛДПР). На заседании, которое прошло 31 марта, за это решение проголосовали 12 членов комиссии, четверо воздержались, сообщил в своем Telegram-канале первый зампред комиссии Василий Пискарев.

«Депутат Юрий Напсо, около двух лет проживая за рубежом, не присутствует на пленарных заседаниях. Вместе с тем закон обязывает депутатов принимать личное участие в работе Государственной думы. В соответствии с законом неисполнение депутатом в течение 30 и более календарных дней своих обязанностей является основанием для прекращения его полномочий»,— написал господин Пискарев. По его словам, решение комиссии и сопутствующие материалы были направлены в думскую комиссию по мандатным вопросам для подготовки этого вопроса к рассмотрению на пленарном заседании нижней палаты.

Ранее комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы подсчитала, что господин Напсо с апреля 2023 года не приходил на работу более 200 дней без уважительной причины. В связи с этим председатель нижней палаты Вячеслав Володин поручил комиссии по вопросам депутатской этики рассмотреть вопрос о наличии оснований для досрочного прекращения полномочий либерал-демократа.

Юрий Напсо все обвинения в свой адрес отвергает. «Учитывая, что между моими отпусками без содержания и больничными, в том числе в периоды ремиссии, никогда не было промежутка 30 и более календарных дней, что подтверждается документами, которые я направил руководству Государственной думы, оснований для рассмотрения вопроса о лишении меня полномочий на сегодняшний день нет»,— написал депутат в своем Telegram-канале. Он напомнил, что в данный момент «вынужден» находиться в ОАЭ и проходить там лечение, пока не сделает операцию и не пройдет реабилитационный период. Божена Иванова