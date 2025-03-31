Без шести три

Проживавшему в Нефтекамске гражданину Узбекистана Вадиму Киму придется провести в колонии около трех лет за мошенничество в особо крупном размере. В ноябре прошлого года Нефтекамский городской суд приговорил его к шести годам колонии общего режима, установив, что обвиняемый совершил десятки преступлений, общая сумма ущерба от которых достигла 53,9 млн руб. Считавший себя невиновным осужденный подал апелляционную жалобу в Верховный суд Башкирии, в которой просил себя полностью оправдать, но апелляционная инстанция решила снизить наказание наполовину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обманувшему десятки жителей Башкирии гражданину Узбекистана Вадиму Киму придется провести в колонии общего режима около трех лет. Соответствующее решение вынес Верховный суд Башкирии, рассмотревший апелляционные жалобы на ранее вынесенный судом первой инстанции приговор, поступившие от осужденного, его защитника и гособвинителя.

В ноябре прошлого года Нефтекамский городской суд признал Вадима Кима виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), приговорив его к шести годам исправительной колонии общего режима. В срок отбытого наказания был засчитан период ареста обвиняемого со 2 октября 2023 года на момент вступления приговора в силу в соотношении день к двум. Таким образом, осужденному предстоит провести в колонии около трех лет.

Как было установлено судами, с 10 сентября 2020-го по 30 декабря 2022 года Вадим Ким предлагал жителям Нефтекамска за небольшое вознаграждение оформить в банках кредиты. Он забирал полученные средства, обещая погашать задолженность, однако вносил только первые платежи, чтобы создать видимость выполнения обязательств «перед новыми потенциальными потерпевшими продолжаемого преступления», говорится в решении ВС РБ.

В решениях суда фигурируют десятки потерпевших. Судом взыскан ущерб по 67 банковским договорам. Общая сумма похищенных средств составила 53,9 млн руб.

В апелляционной жалобе осужденный просил отменить приговор. Он погашал кредиты, поэтому размер ущерба значительно меньше, отмечал Вадим Ким. Он также указывал на необходимость правовой оценки действиям потерпевших, «которые имели корыстный интерес», так как за оформление кредита получили вознаграждение.

Защитник Вадим Бахтигареев просил оправдать Вадима Кима. Адвокат указывал, что подсудимый вносил платежи по кредитам до конца 2022 года, когда он был вынужден выехать в Узбекистан для оформления документов. В 2023 году Ким, по словам юриста, устроился на работу, чтобы продолжить погашать задолженность потерпевших перед банками.

Господин Бахтигареев также полагал, что его подзащитный не вводил в заблуждение потерпевших и не злоупотреблял их доверием. Они сами заключали кредитные договоры, передавали Киму деньги за вознаграждение. Также защитник указывал, что арбитражный суд рассматривает дела о банкротстве некоторых потерпевших, что не было принято во внимание при рассмотрении уголовного дела.

Государственный обвинитель полагал, что необходимо оставить жалобы подсудимого и его защитника без удовлетворения.

О том же в возражениях попросили девять потерпевших, заявивших, что Ким «обманул и оставил без средств существования много людей».

Отказывая в удовлетворении апелляционных жалоб подсудимому и его защитнику, Верховный суд указал, что передача небольшой части полученных денежных средств в качестве вознаграждения потерпевшим была способом их обмана и так же? как и периодические платежи в счет погашения задолженности, не влияет на размер причиненного ущерба.

«Они не свидетельствуют о хищении Кимом денежных средств в меньшем размере, не являются основанием для уменьшения размера причиненного ущерба, поскольку с момента завладения денежными средствами Ким получал возможность распоряжаться ими»,— говорится в решении суда.

Верховный суд, изменяя приговор, лишь исправил техническую ошибку, уменьшив на 20 тыс. руб. сумму взысканного ущерба в пользу одного из потерпевших.

Вадим Бахтигареев вчера отказался от комментариев, сообщив, что решение об обжаловании приговора будет принято после консультаций с подзащитным.

«На мой взгляд, приговор за мошенничество в особо крупном размере обоснован. Наказание по сумме обмана на 53 млн руб.— в этом плане тоже все соответствует закону и не вызывает вопросов,— отметил адвокат московской коллегии адвокатов „Клишин и партнеры“ Денис Талызин.— Что касается дальнейшего изменения приговора в сторону смягчения, то это возможно, если осужденный выплатит материальную компенсацию потерпевшим. Конечно, речь идет не об 1-2 тыс. руб., а о значительной выплате».

С ним согласен адвокат Виталий Богомолов: «В среднем за подобного рода преступления дают от трех

до шести лет лишения свободы.

С учетом доводов апелляции шансы на изменение приговора в любую сторону крайне малы, все обстоятельства исследованы, ходатайства осужденного направлены на затягивание процесса».

Наталья Балыкова