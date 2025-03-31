Главный тренер «Локомотива» оценил победу в Нижнем Новгороде

Наставник ярославского «Локомотива» Игорь Никитин считает, что победа над «Торпедо» в Нижнем Новгороде тяжело далась его команде. Оценку игре господин Никитин дал в ходе послематчевой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ярославцы обыграли нижегородцев со счетом 4:2. Это была третья подряд победа «Локомотива» в рамках первого раунда плей-офф.

«Тяжелая игра, тяжелая победа. Две команды много катались, создавали много моментов, много было черновой работы. Плюс психология, поддержка местной команды. Здесь достаточно мастеров в командах, тех, кто может нестандартно сыграть. Мы будем фокусироваться на своей игре, естественно. Не обольщаемся, не испытываем иллюзий, готовимся»,— сказал Игорь Никитин.

Журналисты спросили про гол Артура Каюмова, забитый через 20 секунд после пропущенной шайбы.

«Стечение обстоятельств или установка? Да нет, это игра. Там защитник ошибся, вовремя отскок произошел в нашу сторону. Хоккей прекрасен непредсказуемостью. Четвертый гол отмененный? Я, честно говоря, не судья. Тяжело комментировать эти вещи»,— прокомментировал главный тренер.

Следующая игра «Локомотив» и «Торпедо» пройдет 2 апреля в Нижнем Новгороде. Напомним, что серия длится до четырех побед.

Алла Чижова