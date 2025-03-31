«Локомотив» победил в первом выездном матче серии плей-офф

Ярославский «Локомотив» одержал победу над «Торпедо» в третьей игре серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Счет в матче в Нижнем Новгороде — 4:2, счет в серии — 3:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Счет на 5-ой минуте открыл защитник «Торпедо» Богдан Конюшков, реализовав большинство. Уже через 3 минуты ярославец Денис Алексеев сделал счет равным, а следом Максим Шалунов удвоил. Первый период завершился в пользу «Локомотива» — 2:1.

Во втором периоде вновь сначала отличились нижегородцы и опять в большинстве, забил Вячеслав Войнов. Но и в этот раз «Локомотив» ответил — через 20 секунд шайбу в ворота соперника забросил Артур Каюмов.

В третьем периоде за минуту до конца матча шайба залетела в пустые ворота «Торпедо», но произошло это после остановки игры. После возобновления игры счет 4:2 все-таки сделал нападающий «Локомотива» Артур Каюмов.

Следующая игра «Локомотив» и «Торпедо» пройдет 2 апреля. Напомним, что серия длится до четырех побед.

Алла Чижова