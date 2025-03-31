У побережья Индонезии произошло землетрясение в 5,6 балла

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в 15:54 по времени UTC (18:54 мск) у побережья Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Информации о пострадавших и сильных разрушениях нет.

Эпицентром подземных толчков была местность в 142 км к юго-западу от города Вайнгапу, где проживают 49 тыс. человек. Уточняется, что очаг располагался на глубине 28 км.

В пятницу, 28 марта, в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. По последним данным, в результате происшествия погибли более 2 тыс. человек, 270 пропали без вести, 3,9 тыс. человек получили ранения. Россия, Индия, Китай, Малайзия отправили в Мьянму спасателей, а США, Евросоюз и Великобритания направили гуманитарную помощь. Сегодня, 31 марта, премьер-министр страны Мин Аун Хлаин объявил национальный траур. Он продлится до 6 апреля.

Подробности — в материале «Ъ» «Мьянма потрясла Таиланд».