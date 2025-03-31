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Коммерсантъ FM
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У побережья Индонезии произошло землетрясение в 5,6 балла

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в 15:54 по времени UTC (18:54 мск) у побережья Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Информации о пострадавших и сильных разрушениях нет.

Эпицентром подземных толчков была местность в 142 км к юго-западу от города Вайнгапу, где проживают 49 тыс. человек. Уточняется, что очаг располагался на глубине 28 км.

В пятницу, 28 марта, в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. По последним данным, в результате происшествия погибли более 2 тыс. человек, 270 пропали без вести, 3,9 тыс. человек получили ранения. Россия, Индия, Китай, Малайзия отправили в Мьянму спасателей, а США, Евросоюз и Великобритания направили гуманитарную помощь. Сегодня, 31 марта, премьер-министр страны Мин Аун Хлаин объявил национальный траур. Он продлится до 6 апреля.

Подробности — в материале «Ъ» «Мьянма потрясла Таиланд».

Фотогалерея

Землетрясения XXI века

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Бангкок (Таиланд), 28 марта 2025 года

Бангкок (Таиланд), 28 марта 2025 года

Фото: Ann Wang / Reuters

Герат (Афганистан), 8 октября 2023 года

Герат (Афганистан), 8 октября 2023 года

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Джандарис (Сирия), 6 февраля 2023 года

Джандарис (Сирия), 6 февраля 2023 года

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Ахмедабад (Индия), 26 января 2001 года

Ахмедабад (Индия), 26 января 2001 года

Фото: Reuters

Антакья (Турция), 12 февраля 2023 года

Антакья (Турция), 12 февраля 2023 года

Фото: Petros Giannakouris / AP

Бхактапур (Непал), 26 апреля 2015 года

Бхактапур (Непал), 26 апреля 2015 года

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Бхактапур (Непал), 26 апреля 2015 года

Бхактапур (Непал), 26 апреля 2015 года

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Натори (Япония), 11 марта 2011 года

Натори (Япония), 11 марта 2011 года

Фото: YOMIURI / Reuters

Консепсьон (Чили), 28 февраля 2010 года

Консепсьон (Чили), 28 февраля 2010 года

Фото: Aliosha Marquez / AP

Порт-о-Пренс (Гаити), 21 января 2010 года

Порт-о-Пренс (Гаити), 21 января 2010 года

Фото: Ramon Espinosa / AP

Бэйчуань (Китай), 16 мая 2008 года

Бэйчуань (Китай), 16 мая 2008 года

Фото: Andy Wong / AP

Бэйчуань (Китай), 18 мая 2008 года

Бэйчуань (Китай), 18 мая 2008 года

Фото: Greg Baker / AP

Имогири (Индонезия), 29 мая 2006 года

Имогири (Индонезия), 29 мая 2006 года

Фото: Darren Whiteside / Reuters

Исламабад (Пакистан), 8 октября 2005 года

Исламабад (Пакистан), 8 октября 2005 года

Фото: Mian Khursheed / Reuters

Остров Пхи-Пхи (Таиланд), 28 декабря 2004 года

Остров Пхи-Пхи (Таиланд), 28 декабря 2004 года

Фото: Luis Enrique Ascui LA / ABP / Reuters

Бам (Иран), 8 декабря 2003 года

Бам (Иран), 8 декабря 2003 года

Фото: Raheb Homavandi CJF / JV / Reuters

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Бангкок (Таиланд), 28 марта 2025 года

Фото: Ann Wang / Reuters

Герат (Афганистан), 8 октября 2023 года

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Джандарис (Сирия), 6 февраля 2023 года

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Ахмедабад (Индия), 26 января 2001 года

Фото: Reuters

Антакья (Турция), 12 февраля 2023 года

Фото: Petros Giannakouris / AP

Бхактапур (Непал), 26 апреля 2015 года

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Бхактапур (Непал), 26 апреля 2015 года

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Натори (Япония), 11 марта 2011 года

Фото: YOMIURI / Reuters

Консепсьон (Чили), 28 февраля 2010 года

Фото: Aliosha Marquez / AP

Порт-о-Пренс (Гаити), 21 января 2010 года

Фото: Ramon Espinosa / AP

Бэйчуань (Китай), 16 мая 2008 года

Фото: Andy Wong / AP

Бэйчуань (Китай), 18 мая 2008 года

Фото: Greg Baker / AP

Имогири (Индонезия), 29 мая 2006 года

Фото: Darren Whiteside / Reuters

Исламабад (Пакистан), 8 октября 2005 года

Фото: Mian Khursheed / Reuters

Остров Пхи-Пхи (Таиланд), 28 декабря 2004 года

Фото: Luis Enrique Ascui LA / ABP / Reuters

Бам (Иран), 8 декабря 2003 года

Фото: Raheb Homavandi CJF / JV / Reuters

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