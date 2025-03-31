СКА одержал победу над «Динамо» после поражений в серии плей-офф Кубка Гагарина

Хоккейный клуб СКА вечером 31 марта сыграл в третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина с московским «Динамо». Встреча закончилась победой петербургской команды со счетом 5:3.

Первый период матча был за СКА, на четвертой минуте Арсений Грицюк забросил шайбу в ворота гостей. В первой 20-минутке команды больше не забивали.

Далее петербуржцы увеличили отрыв за счет точного щелчка Евгения Кузнецова. Спустя шесть минут Игорь Ожиганов подарил первый гол «Динамо». Хоккеисты СКА не желали уходить на второй перерыв без результативной атаки, на 39-й минуте отличился Александр Никишин.

В третьем периоде динамовец Максим Комтуа забил за команду второй гол. Уже через две минуты его коллега Дилан Сикьюра сравнял счет. Однако долго это не продлилось, через минуту Илья Карпухин снова вывел СКА вперед. Под конец игры шайбу забросил еще и Павел Акользин.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что СКА проиграл в Москве «Динамо» второй матч стартовой серии Кубка Гагарина (плей-офф чемпионата КХЛ).

Татьяна Титаева