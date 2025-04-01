У застройщика А101 сменился собственник

Контролируемая семьей миллиардера Михаила Гуцериева девелоперская группа «А101», активно строящая жилье в Новой Москве, сменила своего бенефициара. Вместо Билана Ужахова, племянника господина Гуцериева и мажоритарного акционера группы ПАО «М.Видео», новым владельцем стала Заира Гудаева. Информацию о смене бенефициара «Ъ» обнаружил в отчетности компании по МСФО, опубликованной 28 марта. В группе подтвердили «Ъ» информацию о смене собственника, отказавшись от детальных комментариев.

Эксперты считают, что сделка носит номинальный характер и вряд ли повлияет на деятельность компании. По мнению управляющего директора «Метриума» Руслана Сырцова, смена владельца не изменит политику «А101». Старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Алина Шлеева предполагает, что изменение бенефициара может быть связано с попытками минимизировать последствия санкций, наложенных на Михаила Гуцериева и его бизнес.

Земельные активы группы составляют 1,7 тыс. га, указано в годовой отчетности компании. Эти активы были приобретены в 2015 году Михаилом Гуцериевым и его другим племянником Микаилом Шишхановым у основного владельца «Русагро» и экс-сенатора Вадима Мошковича. Недавно господин Мошкович был отправлен под арест по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Заира Гудаева, ставшая бенефициаром «А101» вместо брата Михаила Гуцериева — Саит-Салама Гуцериева, с 2022 года является совладельцем петербургской девелоперской компании «Грин Поинт», о чем сообщало издание «Деловой Петербург». Госпоже Гудаевой с мая 2024 года также принадлежит 49% в ООО «НК “Русснефть-Брянск”» (входит в «Русснефть»). Также среди ее активов модный дом Viva Vox и салон красоты Viva Loks в Москве, доли в ООО «Моховая», которое управляет гранд-кафе «Dr. Живаго» Александра Раппопорта в отеле «Националь» в центре Москвы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Девелопер тасует бенефициаров».