За неделю в Черноземье произошло 754 пожара, погибли четыре человека

За минувшую неделю в Черноземье зафиксировали 754 пожара, в результате которых погибли четыре человека и еще как минимум трое пострадали. Это следует из данных региональных главков МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Белгородской области ликвидировали 29 возгораний, из которых семь произошли в жилых помещениях. О пострадавших не сообщается. Десять раз пожарные тушили возгорания сухой травы и мусора на общей площади 3,8 тыс. кв. м. Подразделения МЧС России 11 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП. Взрывотехники ликвидировали шесть боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

В Воронежской области за неделю произошел 31 пожар. Два человека погибли. Подразделения МЧС России 13 раз реагировали на дорожные происшествия. Взрывотехники ликвидировали семь боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

В Курской области потушили 100 пожаров. По данным врио председателя комитета безопасности региона Олега Горячева, один человек пострадал. Подразделения МЧС России более 300 выезжали на вызовы по тревоге и 25 раз устраняли последствия дорожных аварий.

В Липецкой области произошло 208 пожаров. Один человек пострадал, четверо были спасены, и еще 15 — эвакуировали. Пожарные 20 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП.

В Орловской области зарегистрировано 234 возгорания. Пять человек эвакуировали, о погибших и пострадавших не сообщается. Подразделения МЧС России 81 раз выезжали на различные происшествия и оказание помощи населению.

В Тамбовской области за неделю ликвидировали 152 пожара. Два человека погибли, один —пострадал, еще четырех — эвакуировали. Подразделения МЧС России отреагировали на десять дорожных происшествий.

С 17 по 23 марта в Черноземье произошло 583 пожара, в результате которых погибли четыре человека, еще как минимум шесть пострадали.

Егор Якимов