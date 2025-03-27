Литва опровергла гибель американских солдат

Министерство обороны Литвы заявило, что сообщения о гибели четырех американских солдат во время учений НАТО не соответствуют действительности. Минобороны отмечает, что поисково-спасательная операция, возглавляемая вооруженными силами Литвы, продолжается и пока «нет никаких доказательств или информации, подтверждающих какие-либо жертвы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mindaugas Kulbis / AP Фото: Mindaugas Kulbis / AP

О пропаже солдат 25 марта сообщили в оперативном объединении сухопутных войск США в Европе и Африке (USAREUR-AF). По предварительным данным, во время учений альянса солдаты, передвигаясь на гусеничной бронированной ремонтно-эвакуационной машине, съехали в водоем. Сам транспорт был обнаружен еще накануне.

Позднее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о гибели солдат. Как заверяли в НАТО, в бронемашине были найдены и тела погибших солдат. Однако в Минобороны Литвы отмечают, что эта информация не соответствует действительности и поиск самих солдат до сих пор продолжается.

Кирилл Сарханянц