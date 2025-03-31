На Дону после вмешательства прокуратуры восстановили права сотрудницы почты

В Ростовской области прокуратура Константиновского района по обращению местной жительницы восстановила права уволенной сотрудницы почты. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка показала, что женщину уволили с должности в период ее временной нетрудоспособности на основании заявления, которое без ее ведома подготовил начальник почтового отделения.

В защиту прав работника прокуратура в суд направила исковое заявление, после чего женщину восстановили на работе. Также ей выплатили заработную плату и компенсацию морального вреда на сумму около 80 тыс. руб.

Кроме того, ранее на основании материалов проверки прокуратуры в отношении начальника почтового отделения возбудили уголовное дело по части 5 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). По результатам его рассмотрения суд вынес обвинительный приговор.

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Снежана Стодольская