На Дону саперы МЧС обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны

В Ростовской области в Константиновском районе саперы обезвредили снаряд весом 500 кг времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, фугасная авиабомба была заложена в поле на глубине трех метров.

Кроме того, в Новороссийске при земляных работах также была обнаружена немецкая авиабомба SD-50.

Уточняется, что специалисты Донского спасательного центра МЧС России успешно обезвредили оба снаряда.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области обезвредили немецкую авиабомбу весом 50 килограмм.

Снежана Стодольская