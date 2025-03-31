Культурный путеводитель: афиша Саратова на апрель

В Саратове в апреле пройдут разнообразные культурные мероприятия для жителей и гостей города. «Коммерсантъ» подготовил обзор наиболее интересных событий.

Выставки

В Радищевском музее можно посетить выставку «Русский авангард в Париже», посвященную работам гениальных художников: Марка Шагала, Натальи Гончаровой, Сони Делоне, Михаила Шемякина, Александра Алексеева, Андрея Ланского, Ивана Пуни, Ильи Грекова, Константина Терешковича и Григория Пожидаева. В апреле музей также завершает выставку к 100-летию со дня рождения Михаила Аржанова.

А в музее-усадьбе Борисова-Мусатова 6 апреля заканчивается экспозиция «Под сводом небес» Алексея Каменева. В Саратовском доме работников искусств 12 апреля откроется выставка «Прелесть прелестная», посвященная лоскутному шитью.

Концерты

5 апреля в Радищевском музее состоится концерт-лекция фольклорно-этнографического ансамбля «Собор» с программой «Острова старообрядчества». 10 и 11 апреля в том же музее пройдут художественно-музыкальные программы, а 12 апреля в гостиной театра оперы и балета состоится концерт «Музыкальный полет», посвященный Дню космонавтики.

В Саратовской филармонии в апреле запланировано несколько музыкальных вечеров, которые привлекут внимание любителей классической и джазовой музыки. 6 апреля академический симфонический оркестр под руководством Феликса Коробова представит концерт, а 17 апреля ансамбль старинной музыки «Трио-соната» исполнит программу «В партитуре времени — апрель». В этот же день выступит джазовое трио с участием Анны Бутурлиной.

28 апреля в Саратовском областном доме работников искусств состоится музыкально-литературная гостиная «Шекспир, вы кто?». Вечер будет посвящен одной из версий жизни великого драматурга и его творчеству через призму музыки.

Спектакли

В ТЮЗе имени Киселева с 11 по 13 апреля пройдут спектакли в рамках «Больших гастролей». 11 апреля покажут «С вечера до полудня», а 12 апреля — «Доктор сада» с участием Марии Зайковой и Игоря Яцко. 13 апреля зрители увидят «Граф Нулин» и «Опасные связи». В театре драмы имени Слонова 5, 6 и 24 апреля покажут дипломный спектакль театрального института Саратовской консерватории «Васса Железнова», а 9 апреля в рамках фестиваля имени Олега Янковского состоится показ постановки «Мама» по пьесе Флориана Зеллера.

В Саратовском театре оперы и балета 5 апреля представят музыкальный спектакль «Волшебная лампа Алладина», а на сцене театра драмы для детей и молодежи «Версия» 26 апреля состоится премьера «Ася» по мотивам произведения Ивана Тургенева. Отчетный спектакль «Комната невесты» с участием студентов Саратовского областного колледжа искусств пройдет 11 апреля в Саратовском доме работников искусств.

Лекции и встречи

Радищевский музей приглашает на мастер-классы по работе с деревом и ткачеству. В программе — создание поясов, браслетов, деревянных игрушек и роспись пасхальных яиц. Также запланированы лекции для взрослых, включая «Космизм и авангард» 12 апреля. По программе «Сокровища музеев мира» в апреле пройдут встречи на темы русского модерна, серебряного века и футуризма.

Саратовский областной дом работников искусств 8 апреля проведет арт-лекцию «История развития искусства», а 10 апреля — лекцию-концерт «Акварели народной песни». В музее-усадьбе Борисова-Мусатова состоятся четыре авторские лекции о творчестве известного художника.