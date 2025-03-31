Минпросвещения утвердило единую программу воспитания для детских лагерей

Министерство просвещения утвердило программу воспитательной работы для детских лагерей. Приказ ведомства опубликован на интернет-портале правовой информации. Программа будет основой документов об организации отдыха детей во всех российских лагерях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Программа предусматривает мероприятия, направленные на воспитание патриотизма и привитие ценностей здорового образа жизни и традиционной семьи. На 58 страницах программы авторы объясняют, что «приоритетной задачей государства в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной, гармонично развитой, социально ответственной личности, разделяющей традиционные российские духовно-нравственные ценности». Документ также предлагает форматы мероприятий, подходящих для реализации этой задачи. Они разделены на три обязательных блока — «Мир», «Россия» и «Человек».

В декабре 2024 года Госдума приняла поправки к закону «Об основных гарантиях прав ребенка». Они включили в задачи организаций детского отдыха воспитание, которое должно осуществляться по федеральной программе. С 1 апреля этого года принятые поправки вступают в силу. Первый проект программы воспитательной работы Минпросвещения опубликовало еще 30 января. Позднее документ критиковали в Госдуме. В частности, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая указывала, что документ разработан без участия Российской академии образования, Минздрава, Минкульта и Минспорта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отдых в воспитательных целях».

Полина Мотызлевская