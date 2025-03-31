В Сочи прогнозируют сильный дождь и грозы

В Сочи и на федеральной территории Сириус в понедельник, 31 марта, синоптики прогнозируют сильные дожди с грозами. Ожидается усиление южного и юго-западного ветра с порывами до 18 м/с, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Все городские службы переведены на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий. Спасатели призывают местных жителей и туристов соблюдать меры предосторожности: воздержаться от отдыха у воды и не оставлять транспортные средства под деревьями, рекламными конструкциями и другими потенциально опасными объектами. При возникновении чрезвычайных ситуаций гражданам рекомендуется обращаться по номеру 112.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, неблагоприятные погодные условия затронут не только Краснодарский край, но и другие южные регионы европейской части страны.

«В Краснодарском крае в понедельник и вторник прогнозируются сильный дождь, гроза, ветер до 20–25 м/с, такая же ситуация и в других регионах на юге европейской части страны. В Ростовской области, Кабардино-Балкарии, Ингушетии будет сильный дождь с грозой»,— сообщил метеоролог.

Господин Вильфанд также отметил повышенную лавиноопасность в горных районах Краснодарского края и республиках Северного Кавказа из-за предшествующих осадков и интенсивного таяния снега под воздействием весеннего солнца.

Несмотря на весеннюю погоду, по словам специалиста, горнолыжный сезон в этом году продлится дольше обычного благодаря значительному снежному покрову в горах.

Ухудшение погодных условий ожидается и в Липецкой области, где в понедельник синоптики прогнозируют интенсивные осадки.

Мария Удовик