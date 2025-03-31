СвЖД продлила маршруты некоторых пригородных поездов

Свердловская железная дорога (СвЖД) с 30 марта продлила маршруты ряда пригородных поездов в Свердловской области, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В частности, поезд №6897/6898 Нижний Тагил — Алапаевск продлен до станции Егоршино. Поезд №6895/6896 Егоршино — Нижний Тагил продлен до станции Мурзинка и будет курсировать круглогодично, заменив летний рейс №6802 Нижний Тагил — Невьянск. Поезд №6893/6894 теперь курсирует по маршруту Егоршино — Алапаевск — Нижний Тагил, заменив рейс №6789 Егоршино — Алапаевск, который отменен.

Изменения маршрутов позволят пассажирам совершать больше беспересадочных поездок.

Ранее сообщалось, что с 30 марта в Свердловской области увеличат количество вагонов в пригородных поездах, курсирующих по маршруту Екатеринбург – Ирбит – Туринск-Уральский.

Полина Щуцкая