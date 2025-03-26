На СвЖД увеличат число вагонов в поездах до Туринска

В Свердловской области с 30 марта увеличат количество вагонов в пригородных поездах, курсирующих по маршруту Екатеринбург – Ирбит – Туринск-Уральский, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Дополнительный вагон будет добавлен в составы по выходным дням, что увеличит число посадочных мест в 1,5 раза (с 120 до 180).

Удлиненные поезда будут курсировать по следующим маршрутам:

№7032/7031 Екатеринбург – Туринск-Уральский/Туринск-Уральский – Екатеринбург;

№7034/7033 Екатеринбург – Туринск-Уральский/Туринск-Уральский – Екатеринбург.

На маршрутах используются современные вагоны с кондиционерами, биотуалетами, мягкими креслами, столиками и розетками.

Напомним, что скорые пригородные поезда на данном направлении курсируют с августа 2024 года. За 7 месяцев они перевезли более 83 тыс. пассажиров, заполняемость составов достигает 100%.

Полина Щуцкая