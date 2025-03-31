Министр прокомментировал проблемы с работой приложения «Ятранспорт»

Приложение «Ярославская область. Транспорт», предназначенное для оплаты проезда в общественном транспорте, продолжит функционировать после устранения технических неполадок. Об этом сообщил заместитель председателя правительства области и министр дорожного хозяйства и транспорта региона Роман Душко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Душко, Telegram-канал Фото: Роман Душко, Telegram-канал

Ранее в соцсетях ярославцы сообщили, что приложение перестало работать. Они добавляли, что в автобусах заклеены Qr-коды приложения. Произошло это на фоне введения новых способов оплаты проезда — с помощью приложений 2ГИС и «Яндекс Go».

«В последние несколько дней мы фиксировали жалобы на трудности с оплатой проезда через приложение "Ярославская область. Транспорт". Были временные технические неполадки, над устранением которых уже работают. Приложение продолжит функционировать»,— прокомментировал господин Душко.

Алла Чижова