В ярославских автобусах заработает оплата через «Яндекс Go»
В Ярославле и Рыбинске с апреля проезд в общественном транспорте можно будет оплатить с помощью приложений «2ГИС» и «Яндекс Go». Об этом сообщили в правительстве области.
Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ
Инструкция по оплате проезда появится в общественном транспорте. Ярославль станет первым городом, где оплатить дорогу можно будет через приложение «Яндекс Go».
«Опыт, полученный в Ярославле, поможет внедрить эту возможность и в других городах России»,— прокомментировал руководитель сервиса «Транспорт» в «Яндекс Go» Денис Касимов.
В «Яндекс Go» оплатить проезд можно будет двумя путями: отсканировать QR-код в транспорте или подключиться к bluetooth-меткам, размещенным в салоне.
В приложении «2ГИС» будут автоматически определяться маршруты с учетом местоположения пользователя. Будет возможность и вручную выбирать маршрут, вводя бортовой номер. В Костроме это приложение уже используется для оплаты поездок.