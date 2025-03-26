В ярославских автобусах заработает оплата через «Яндекс Go»

В Ярославле и Рыбинске с апреля проезд в общественном транспорте можно будет оплатить с помощью приложений «2ГИС» и «Яндекс Go». Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Инструкция по оплате проезда появится в общественном транспорте. Ярославль станет первым городом, где оплатить дорогу можно будет через приложение «Яндекс Go».

«Опыт, полученный в Ярославле, поможет внедрить эту возможность и в других городах России»,— прокомментировал руководитель сервиса «Транспорт» в «Яндекс Go» Денис Касимов.

В «Яндекс Go» оплатить проезд можно будет двумя путями: отсканировать QR-код в транспорте или подключиться к bluetooth-меткам, размещенным в салоне.

В приложении «2ГИС» будут автоматически определяться маршруты с учетом местоположения пользователя. Будет возможность и вручную выбирать маршрут, вводя бортовой номер. В Костроме это приложение уже используется для оплаты поездок.

Алла Чижова