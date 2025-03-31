Под Новороссийском в Мысхако зафиксировали утечку в море технической воды
В Мысхако зафиксировали утечку технической воды в акваторию Черного моря. Об этом сообщили жители Новороссийска в социальных сетях.
Фото: Telegram-канал администрации Мысхакского округа
Обратную связь дали в Telegram-канале администрации Мысхакского округа. В ответ жителям сообщили, что информация по утечке технической воды в акваторию Черного моря была передана в Министерство природных ресурсов.
Ранее в Новороссийске зафиксировали, как фильтрат с горящей свалки через реку Озерейка попадает в Черное море. Экологи в соцсетях делятся информацией о погибшей рыбе в реке.