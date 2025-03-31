Денис Паслер подписал указ о создании призывной комиссии
Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер подписал указ о создании региональной призывной комиссии, сообщили в департаменте информационной политики региона.
Денис Паслер
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В состав комиссии вошли Денис Паслер, заместитель губернатора Азат Салихов, министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, военный комиссар региона Юрий Аксенов, члены правительства, врачи-специалисты медицинских комиссий.
Весенний призыв начнется 1 апреля. Срок службы по призыву составит 12 месяцев.
Ранее в Генштабе ВС РФ сообщали, что призывников не будут направлять для участия в специальной военной операции и в новые регионы России.
Напомним, во время осеннего призыва 2024 года планировали отправить более 3 тыс. жителей Свердловской области на срочную службу в армии. Призыв завершился в декабре.