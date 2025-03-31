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Денис Паслер подписал указ о создании призывной комиссии

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер подписал указ о создании региональной призывной комиссии, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Денис Паслер

Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В состав комиссии вошли Денис Паслер, заместитель губернатора Азат Салихов, министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, военный комиссар региона Юрий Аксенов, члены правительства, врачи-специалисты медицинских комиссий.

Весенний призыв начнется 1 апреля. Срок службы по призыву составит 12 месяцев.

Ранее в Генштабе ВС РФ сообщали, что призывников не будут направлять для участия в специальной военной операции и в новые регионы России.

Напомним, во время осеннего призыва 2024 года планировали отправить более 3 тыс. жителей Свердловской области на срочную службу в армии. Призыв завершился в декабре.

Полина Щуцкая

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