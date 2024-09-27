В осенний призыв на срочную службу отправятся более 3 тыс. свердловчан

Во время осеннего призыва на срочную службу в армии планируют отправить более 3 тыс. жителей Свердловской области. Призыв традиционно будет проходить с 1 октября по 31 декабря, сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о создании областной призывной комиссии области и возглавил ее. В состав комиссии в вошли замгубернатора Азат Салихов, министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, военный комиссар региона Юрий Аксенов, члены правительства, врачи-специалисты медицинских комиссий.

«Как ранее сообщали в Минобороны РФ, военнослужащие по призыву — "срочники" — не будут направляться для участия в специальной военной операции. Службу призывники будут проходить во всех военных округах страны, за исключением территорий новых регионов»,— добавили в департаменте.

Напомним, в прошлом году в период осеннего призыва в армию планировали отправить также более 3 тыс. призывников из Свердловской области — по словам Юрия Аксенова, жители региона традиционно комплектуют научные роты, научно-производственные подразделения.

Ирина Пичурина