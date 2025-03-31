«В стране действительно есть множество мест, которые хочется изучать»

За последние несколько лет в России стал набирать обороты внутренний туризм — на спрос начал отвечать бизнес. Региональные компании стали развивать как существующие туркомплексы, так и обустраивать новые. О трендах, спросе и вложениях в отрасль — в интервью “Ъ-Урал” рассказал учредитель сети термальных курортов «Баден-Баден» и группы компании Baden Family Евгений Кононов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Кононов

Фото: Представлено Baden-family Евгений Кононов

Фото: Представлено Baden-family

— Насколько вырос спрос на отдых внутри уральских регионов за год, и если сравнивать с допандемийным периодом?

— На рынке внутреннего туризма — настоящий бум. Урал неизменно привлекает путешественников своей природой, большим количеством музеев, памятников архитектуры, высоким уровнем гастрономического мастерства. Кроме того, в последние годы туристическая инфраструктура региона претерпела качественные изменения, что, несомненно, повлияло и на рост туристического потока. По данным Росстата, с января по ноябрь 2024 года Свердловскую область посетило более 3 млн туристов. Для сравнения, в допандемийный 2019 год количество туристов, приехавших в Свердловскую область, едва преодолело отметку в 1,6 млн человек за год (данные министерства экономического развития региона за 2019 год). Рост интереса к качественному отдыху мы как представители туристического бизнеса ощущаем на себе. Выручка УК «Баден Групп» в 2024 году увеличилась на 21% в сравнении с 2023 годом.

— На сегодняшний день вы строите несколько объектов в Свердловской области — на каком этапе эти проекты?

— Во-первых, мы занимаемся комплексным развитием исторической части города Сысерти. Работа ведется совместно со Сбербанком, администрацией Сысертского городского округа и АНО «Агентство развития Сысерти». Это взаимодействие носит синергетический характер и поможет сделать Сысерть городом больших возможностей.

В 2023 году мы благоустроили пляжную территорию пруда возле ул. Загородная, а в 2024 году запустили сначала экодеревню на берегу Сысертского водохранилища, а затем открыли полноценный термальный курорт «Фабрика отдыха» с апарт-комплексом, открытым всесезонным бассейном, банным комплексом и рестораном. В стадии строительства находится еще один объект — термальный курорт «Панорама» с инфинити-бассейном и апартаментами. Вложения в туристическую инфраструктуру Сысерти оцениваются более чем в 1 млрд руб.

Во-вторых, на финальной стадии строительства находится курорт «Баден-Баден Зеленый мыс» рядом с поселком Таватуй.

Объект был выкуплен три года назад. В июне 2025 года мы запустим 11-этажный апарт-комплекс у благоустроенного пляжа.

Чуть позже появятся круглогодичный термальный бассейн под открытым небом с аттракционами, водопадами и панорамой на пруд, сауны, спа-центр, площадки для спорта (в том числе водного) и командных соревнований. Проект примечателен тем, что в любое время года здесь есть возможность для качественного проведения досуга: работают горнолыжный комплекс и тюбинговая трасса. Можно заняться трекингом по живописным природным местам и познакомиться с местными достопримечательностями. Объем инвестиций в проект на сегодняшний день составляет порядка 500 млн руб., совокупный — 2 млрд руб.

Дальнейшее развитие мы планируем на территории Свердловской, Челябинской областей. Также активно смотрим в сторону центральной России и северных регионов нашей страны.

— На каком этапе проект на месте ТРЦ «КомсоМолл»?

— «КомсоМолл» — это последнее наше приобретение. В скором времени объект превратится в акватермальный курорт «Баденленд». К 2027 году здесь появится мультикультурное пространство, где будут представлены бани и сауны разных народов мира, а также самый большой термальный бассейн на Урале площадью 1250 кв. м.

Перераспределение финансовых потоков в нашей компании было сделано как раз с прицелом на скорейшее строительство «Баденленда». Уже сейчас там прошел первый этап заливки внутреннего бассейна.

— Представители крупного бизнеса часто имеют способность предугадывать тренды. По вашему мнению, что будет пользоваться спросом у туристов в ближайшие годы?

— Мы работаем в туристической отрасли уже 12 лет и действительно можем с уверенностью говорить о трендах, текущих и будущих. В ближайшие несколько лет мы ожидаем повышенного спроса в нескольких туристических направлениях.

Во-первых, популярностью будет пользоваться природный туризм — посещение заповедников, экоотелей, термальных курортов, расположенных на уникальных природных локациях. Во-вторых, набирает обороты wellness и медицинский туризм — спа-комплексы, йога-туры, детокс-программы.

Большой спрос есть на авторские маршруты и «нетуристические» места — люди хотят уникальных впечатлений, а не шаблонных экскурсий. Именно эти направления будут пользоваться популярностью среди путешественников в ближайшие несколько лет. Практически все эти потребности можно закрыть на наших термальных курортах. Потенциал для роста у бизнеса в этих направлениях просто огромен. Компании, которые смогут предложить уникальные впечатления и комфортные места для размещения, будут в выигрыше.

— В последние годы много говорят о росте спроса на внутренний туризм, во многом он вырос из-за того, что заграничные направления стали менее доступны. Если ситуация в мире поменяется и заграничные поездки вновь станут доступны, не возникнет ли переизбыток комплексов (объектов внутреннего туризма)?

— Спрос на внутренний туризм, на наш взгляд, вырос не столько из-за недоступности зарубежных курортов, сколько из-за внимания государства к этой сфере. В нашей стране есть действительно множество уникальных мест, которые хочется изучать, которыми можно восхищаться. Строятся дороги, аэропорты — все для того, чтобы внутренний туризм становился комфортнее.

В 2025 году, по оценкам заместителя председателя комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергея Кривоносова, в развитие туристической отрасли будет вложено порядка 200 млрд руб. А по итогу 2023 года вклад туризма в ВВП России составил 2,8%. Кроме того, туризму помогают развиваться частные инвестиции. Во-первых, со стороны бизнесменов, которые сами создают туристическую инфраструктуру. Во-вторых, со стороны покупателей курортной недвижимости.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «Тур-инвест-поток»

Подготовила Мария Игнатова