Тур-инвест-поток

Свердловская область привлекает внимание туристов благодаря богатому историко-культурному наследию, развитию термальных комплексов и проведению аутентичных фестивалей. Одним из драйверов экономики региона является деловой туризм. Какие ниши в туристической отрасли выбирают инвесторы и в чем заинтересованы власти Свердловской области — в материале “Ъ-Урал”.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Туристы погрузились в термы

По данным министра экономического развития РФ Максима Решетникова, за прошлый год количество турпоездок по России выросло более чем на 10%. Растет популярность туристических поездок не только в востребованные во все времена Москву и Санкт-Петербург, но и в регионы.

По итогам 2024 года турпоток в Свердловскую область составил более 3,2 млн туристов, что больше, чем в 2023 году (3,1 млн человек).

По данным на 2025 год, только за январь-февраль в регионе побывали 315,4 тыс. туристов.

По словам заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина, регион продолжает занимать седьмое место по туристическому потоку. В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» Свердловской области направлена единая субсидия 1 млрд руб. на поддержку инфраструктурных и событийных проектов в 2025–2027 годах.

Как отметил Дмитрий Ионин, большой турпоток в Свердловскую область наблюдался в новогодние каникулы. Так, 120 тыс. туристов приезжали непосредственно в Екатеринбург, около 119 тыс. — на горнолыжные комплексы Свердловской области, 40 тыс. — на термальные комплексы.

Последние два направления стали более активно развивать в регионе в последние годы, в том числе в рамках кластеров. По словам господина Ионина, строительство термальных комплексов является капиталоемким проектом и привлекает внимание разных представителей бизнеса.

«Это очень перспективная ниша. Термальные комплексы строятся не только в Екатеринбурге, причем серьезные и капиталоемкие. Спрос на них виден. В Сысерти проекты реализуются в рамках экодеревни “Баден-Баден”. За пределами Екатеринбурга находятся проекты в стадии реализации. Если предприниматель рискует рублем, то он понимает востребованность таких проектов. Я думаю, что ниша еще как минимум несколько лет будет наполняться»,— прокомментировал Дмитрий Ионин.

По его словам, запланирована реализация проекта с термами в Каменске-Уральском. Еще несколько объектов строит группа компаний Baden Family, которая является первопроходцем в этом направлении на Урале.

Представители бизнеса реализуют проекты как с нуля, так и занимаются редевелопментом. Например, несколько лет назад инвестор выкупил старый санаторий «Зеленый мыс» под Новоуральском. Санаторий открылся в 1970 году и особую известность в советское время получил благодаря источникам. Кроме того, здесь была построена санная трасса для тренировки советских спортсменов и проведения IV зимней Спартакиады народов СССР по санному спорту. В 2018 году санаторий закрыли. «Мы решили вдохнуть новую жизнь в этот курорт»,— рассказал “Ъ-Урал” учредитель сети термальных курортов «Баден-Баден» и группы компаний Baden Family Евгений Кононов. Частично комплекс запустят летом. Объем инвестиций в проект составляет порядка 500 млн руб., совокупный — 2 млрд руб.

Еще один проект редевелопмента — «Фабрика отдыха». Это бывшая мебельная фабрика в Сысерти, которая ведет свою летопись с 1916 года. «Сначала это была просто мастерская, где изготавливали стулья и табуреты, в годы Великой Отечественной войны предприятие специализировалось на продукции для нужд фронта, а позже делали прикроватные тумбы, письменные столы и т.д. С начала нулевых предприятие находилось в депрессивном состоянии, но позже было приобретено нашей компанией и преобразовано в термальный курорт»,— рассказал господин Кононов, добавив, что комплекс запустили в прошлом году, а объем инвестиций в развитие всей курортной инфраструктуры Сысерти на текущий момент оценивается более чем в 1 млрд руб.

Работа над комплексом идет в рамках развития туркластера в Сысерти.

«Для нашей области принципиально изменить ситуацию в туризме может только создание мощных туристских кластеров. Сейчас формируется кластер Сысертский, там мы видим развитие, и это является положительным примером»,— отметил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Для склонов ищут инвесторов

В связи с ростом числа туристов в регионе возникла необходимость подтягивать и туристическую инфраструктуру. Причем, если термальные курорты с отелями и апарт-комплексами для инвесторов развивают крупные игроки, то над средствами размещения в малых населенных пунктах работают и небольшие предприниматели.

Из новых объектов размещения с господдержкой в Рефтинском открылось место отдыха «Бунгало», в Билимбае появилась база «Лесная заводь», в Арамили загородный отель «Дверь в лес», а на Чусовой в Дегтярском округе открыли глэмпинг. Новые средства размещения планируют открыть и у горы Белой под Нижним Тагилом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Туркластер «Гора Белая» летом

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Туркластер «Гора Белая» летом

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Гору Белую в регионе развивают как туркластер, который предполагает модернизацию действующих и развитие новых объектов туристического сервиса. Как рассказал Дмитрий Ионин, при поддержке регионального правительства проведена работа по оформлению в собственность области двух крупных земельных участков, которые ранее принадлежали федерации. «На сегодня они готовы к тому, чтобы там появились средства размещения. Сегодня рядом с Белой реализуются небольшие проекты по средствам размещения. На один из этих участков заявился предприниматель на господдержку по модульным отелям»,— прокомментировал заместитель губернатора.

Он подтвердил, что ранее рассматривался крупный концессионный проект, но инвестор пересмотрел свою стратегию в связи с высокой ключевой ставкой (по данным на конец марта — 21%). «При этом потенциальный инвестор сегодня есть, который готов вернуться к этому разговору, когда “полетит” финмодель. Пока наша задача в том, чтобы рос номерной фонд, потому что его не хватает. За неимением возможности завести туда крупного инвестора мы работаем с небольшими»,— объяснил господин Ионин.

«Меры поддержки по созданию модульных домов есть, и есть заявки от резидентов — там будут современные малоэтажные красивые дома»,— прокомментировала генеральный директор управляющей компании туристско-рекреационными кластерами Свердловской области Светлана Яковлева.

Она добавила, что на сегодняшний день есть проект по новому подъемнику на горе Белой, но его реализацией должен заняться крупный инвестор.

Помимо развития зимнего отдыха, на территории комплекса развивают тропы. Уже созданы три: Авроринская тропа (3,5 км), тропа «Долина родников» (4,6 км) и туристический маршрут «Черноисточинская». «Тропы — это тренд, который работает круглогодично»,— отметила она.

Перевал Дятлова притягивает

В Ивделе планируют открыть туристско-информационный центр (ТИЦ). Он будет работать на несколько направлений, включая одно из самых популярных — перевал Дятлова. Трагедия с гибелью группы Игоря Дятлова произошла в феврале 1959 года, но ее причины не названы по сей день, неразгаданная тайна притягивает туристов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник погибшим туристам группы Игоря Дятлова на перевале

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Памятник погибшим туристам группы Игоря Дятлова на перевале

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

За прошлый год на перевал Дятлова онлайн через МЧС было зарегистрировано около 1,3 тыс. туристов, и еще около 1 тыс. туристов зарегистрировано в открытом в 2023 году пункте регистрации службы спасения Свердловской области в поселке Вижай. Значительную часть составляют и неофициальные туристы, отметил Дмитрий Ионин. По его словам, промаркирован большой участок Уральской тропы — 70 км от горы Чистоп до перевала Дятлова.

«По грантовой поддержке там появились 10 средств размещения. Сейчас мы тянем до поселка Вижай (отправная точка для туристов) электричество — в этом году закончим, и будет проще туда привлечь инвестора, который сделает комфортные средства размещения.

Туризм — это про легенды и истории, а про перевал Дятлова знают все. Это важное направление, и в том числе через субсидию на ТИЦ мы помогаем его развивать», — рассказал господин Ионин.

Урал ждет иностранцев

По мнению экспертов, туристическая ниша на Урале еще не исчерпана и имеет потенциал для развития. По словам господина Мальцева, большего внимания, как туристов, так и инвесторов, заслуживает Верхотурье, так называемый духовный центр Урала. «Там сейчас развивается загородный клуб “Яблоневый сад”, но там можно десятикратно увеличить количество номерного фонда, чтобы усилить это направление, а также придорожный сервис по всей продолжительности от Екатеринбурга»,— прокомментировал он.

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Господин Мальцев считает, что одним из важных направлений является привлечение в Россию иностранных туристов, и Екатеринбург мог бы стать точкой въезда для них. Из продуктов, которые могли бы привлечь иностранцев, эксперты, помимо прочего, называют местную аутентичную кухню. А господин Кононов считает, что зарубежным гостям могут быть интересны и термальные комплексы, так как этот отдых им знаком и понятен.

«Свердловская область вошла в проект Минэкономразвития России и Центра стратегических разработок в части развития международного въездного туризма. Наша задача — стать частью бренда Discover Russia, который сейчас развивается. Задача на 2025 год — сформировать продукт для иностранного туриста»,— рассказала директор Центра развития туризма Свердловской области Татьяна Белик.

Она добавила, что центр много внимания уделяет работе с регионами и городами, с кем Екатеринбург имеет прямое авиасообщение. «На днях мы подписали соглашение с Бурятией, недавно открылся рейс Екатеринбург — Улан-Удэ. Планируем организацию ознакомительных туров для туроператорского сообщества»,— резюмировала она.

Мария Игнатова