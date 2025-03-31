Прокуратура Ставрополья взяла на контроль дело об осквернении могил участников СВО

Сотрудники ФСБ и МВД Ставропольского края оперативно нашли и задержали жительницу села Ростовановского. По информации силовиков, она на прошлой неделе осквернила несколько могил участников СВО. В полицию поступили три заявления от родственников погибших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В краевой прокуратуре уточнили, что 28 марта 2025 года 44-летняя местная жительница нанесла на местах захоронения участников специальной военной операции в селе Ростовановском Курского округа оскорбительные надписи. Они были сделаны маркером на фотографиях.

По этому факту в полиции возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения, совершенное по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры края, сообщили в ведомстве.

Александра Ларинцева, Пятигорск