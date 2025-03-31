Более тысячи человек погибли в Газе после возобновления операции ЦАХАЛа

Министерство здравоохранения в секторе Газа сообщило, что число палестинцев, погибших после возобновления наземной операции ЦАХАЛа (Армии обороны Израиля), достигло 1001. Как сообщила пресс-служба ведомства, более 2,35 тыс. человек получили ранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amir Cohen / Reuters Фото: Amir Cohen / Reuters

Многие палестинцы по-прежнему остаются под завалами. Всего с 7 октября 2023 года в анклаве скончались более 50 тыс. граждан. Около 114 тыс. палестинцев были ранены. По сообщению пресс-службы правительства Газы, от израильских ударов погибли более 1,4 тыс. медработников, еще 362 сотрудника были задержаны властями Израиля.

Вчера израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна открыта к переговорам об урегулировании конфликта. Однако главным условием Израиля будут изгнание всего политического руководства палестинского движения «Хамас», а также «добровольная эмиграция» всех жителей анклава.

Подробнее о положении дел в анклаве — в материале «Ъ» «Под "Хамасом" зашаталась Газа».