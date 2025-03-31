Посольство РФ назвало голословными утверждения о вмешательстве в дела Молдавии

Посольство РФ в Кишиневе призвало власти Молдавии отказаться от провокационных домыслов и вернуться к прагматичному диалогу. Об этом говорится в официальном комментарии пресс-службы в Telegram-канале. Заявление выпущено в ответ на высказывания главы Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александра Мустяцэ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Прозвучавшие в адрес посольства России инсинуации о якобы имевшем место вмешательстве во внутренние дела Молдавии являются голословными и неприемлемыми. От молдавской стороны не поступало никаких официальных запросов об оказании правовой помощи в рамках действующих механизмов, включая двусторонний Договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 1993 года и Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 2002 года в рамках СНГ»,— сказано в комментарии посольства.

Ранее сегодня, 31 марта, на брифинге СИБ Александр Мустяцэ заявил, что депутата парламента Александра Нестеровского 18 марта вывезли в Приднестровье на автомобиле, принадлежащем российскому посольству. Это произошло за день до вынесения Кишиневским судом приговора господину Нестеровскому к 12 годам тюрьмы и штрафу в размере 500 тыс. леев по делу об электоральной коррупции.

28 марта Россия потребовала от ОБСЕ надавить на Молдавию для освобождения главы Гагаузии Евгении Гуцул. Таким образом российские власти стремятся освободить политика, а также призвать Кишинев к прекращению любых действий, противоречащих обязательствам страны—участницы организации.

О помощи России Евгении Гуцул — в материале «Глава Гагаузии уповает на Москву и Анкару».