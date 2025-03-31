Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о динамике продаж произведений искусства за последние десять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Среди 60 стран, активно участвующих в мировых аукционах произведений искусства, Франция является одним из самых крупных игроков. С точки зрения общего объема это второй по динамике рынок в мире, уступающий только Соединенным Штатам по количеству публично проданных произведений искусства. В 2024 году во Франции сменили владельцев 118 тыс. работ, что в два раза больше, чем в Германии или в Италии. Даже Великобритания, пытаясь не отстать, продала в 2024-м на 15 тыс. меньше лотов в области изобразительного искусства. Всего на Францию пришлось 15% от общего числа проданных на аукционах по всему миру произведений.

Более того, здесь все последнее десятилетие наблюдается стремительный рост. С 2014 года количество трансакций выросло в два раза. Это ускорение было обусловлено ростом цифровых каналов либо через живые продажи (прямая трансляция), либо через полностью дематериализованные онлайн-продажи, что позволяет французским аукционным домам продавать все больше за пределами страны. Помимо большого объема сделок, снижение числа непроданных лотов на десять пунктов по сравнению с 2014 годом также отражает улучшение динамики покупок на французском рынке и доказывает, что спрос становится все более интенсивным.

Итак, как выглядит рост французского арт-рынка за последнее десятилетие. Общий объем продаж: 2014 год — $496 млн, 2024-й — $732 млн. Число проданных лотов: 55,3 тыс. в 2014-м и 118,1 тыс. в 2024-м. Всего выставлялось лотов: 104,9 тыс. и 186,6 тыс. Непроданных лотов: 47% в 2014-м и 37% в 2024 году. Таким образом, рост объема аукционных сделок во Франции (+114% за десять лет) сопровождался впечатляющим увеличением оборота на 47,6% за те же десять лет, составив в общей сложности $732 млн в 2024 году. Мы продолжим краткий обзор французского второго по величине мирового аукционного рынка в следующий раз.

Дмитрий Буткевич