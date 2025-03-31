Теннисные рейтинги
Рейтинг ATP
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 10 330 очков. 2 (2). Александр Зверев (Германия) — 7645. 3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 6720. 4 (4). Тейлор Фриц (США) — 5290. 5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 4510. 6 (6). Каспер Рууд (Норвегия) — 3855. 7 (7). Джек Дрейпер (Великобритания) — 3780. 8 (10). Стефанос Циципас (Греция) — 3445. 9 (9). Андрей Рублев (Россия) — 3440. 10 (11). Алекс де Минаур (Австралия) — 3335. 11 (8). Даниил Медведев (Россия) — 3290. 12 (12). Хольгер Руне (Дания) — 3270.13 (13). Томми Пол — 3070. 14 (14). Бен Шелтон (оба — США) — 2940. 15 (18). Артюр Фис (Франция) — 2670. 16 (16). Лоренцо Музетти (Италия) — 2650. 17 (17). Фрэнсис Тиафо (США) — 2525. 18 (15). Григор Димитров (Болгария) — 2495. 19 (19). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2415. 20 (20). Юго Эмбер (Франция) — 2335… 26 (23). Карен Хачанов — 1950… 68 (71). Роман Сафиуллин (оба — Россия) — 871.
Рейтинг WTA
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10541 очко. 2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7470. 3 (3). Кори Гауфф — 6063. 4 (4). Джессика Пегула — 5796. 5 (5). Мэдисон Кис (все — США) — 4949. 6 (7). Джасмин Паолини (Италия) — 4843. 7 (6). Мирра Андреева (Россия) — 4775. 8 (9). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4135. 9 (11). Паула Бадоса (Испания) — 3821. 10 (8). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3808. 11 (10). Эмма Наварро (США) — 3749. 12 (12). Дарья Касаткина (Австралия) — 3006. 13 (14). Каролина Мухова (Чехия) — 2919. 14 (13). Диана Шнайдер (Россия) — 2913. 15 (16). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2675. 16 (17). Аманда Анисимова (США) — 2454. 17 (18). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2259. 18 (22). Элина Свитолина (Украина) — 2240. 19 (21). Людмила Самсонова (Россия) — 2150. 20 (19). Донна Векич (Хорватия) — 2141… 26 (20). Екатерина Александрова — 1778… 33 (33). Анна Калинская — 1524… 38 (38). Анастасия Потапова — 1384... 50 (47). Анастасия Павлюченкова — 1173… 52 (52). Вероника Кудерметова — 1131… 59 (56). Полина Кудерметова — 1037… 74 (77). Камилла Рахимова — 897… 79 (85). Анна Блинкова — 862… 98 (95). Эрика Андреева (все — Россия) — 742.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.