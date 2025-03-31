«Особо фотогеничные локации пришлось загораживать щитами»

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает как увеличение количества путешественников повлияло цену восхождения на гору Фудзи и рост других тарифов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Восхождение на гору Фудзи подорожало. Власти Японии в марте установили новый тариф, подняв максимальную плату вдвое, до 4 тыс. иен (это примерно 2,2 тыс. руб.). Правительства префектур Сидзуока и Яманаси, где как раз пролегают основные тропы, повысили сборы, чтобы ограничить чрезмерный туризм и сократить объем отходов, которые наносят вред окружающей среде. Платить придется в высокий сезон — с июля по сентябрь. Кроме того, на тропе Ёсида будут установлены ворота, так что маршрут будет закрыт с 16:00 до 03:00 ежедневно, разве что у туриста забронировано место в одной из хижин на горе. Проверять это будут сотрудники безопасности. Это не единственный платеж: ранее местные власти начали принимать добровольные пожертвования — 1 тыс. иен на сохранение объекта, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно Фудзи — самую высокую гору Японии высотой более 3,7 тыс. м — посещают сотни тысяч туристов.

И это еще не все. В Японии растут и другие тарифы. Власти Киото утвердили новые ставки налога на размещение туристов в гостиницах — максимум 10 тыс. иен за ночь (это 5,5 тыс. руб.). Его начнут взимать с 1 марта 2026 года. Размер налога зависит от стоимости проживания: чем она выше, тем больше сбор. Вырученные средства власти планируют направить на борьбу с так называемым избыточным туризмом, а также на развитие городской инфраструктуры и меры по предотвращению стихийных бедствий. Налоги на проживание одобрили власти и других городов Японии — в префектурах Мияги, Хиросима, Гифу, Симанэ и на острове Хоккайдо. Ежесуточный сбор в российской валюте обойдется в сумму 55-280 руб.

Россиянам, к слову, полюбились поездки в Японию. В прошлом декабре она стала самым бронируемым зарубежным направлением. За 2024 год страну посетили 99 тыс. россиян. И в целом там явно бум, всего в том году в Японию приехали почти 37 млн туристов. Местных жителей это немного озаботило, некоторые особо фотогеничные локации пришлось загораживать щитами, чтобы пользователи соцсетей не устраивали заторы прямо на дорогах. Возможно, местных несколько утешат дополнительные поступления в региональные бюджеты.

Яна Лубнина