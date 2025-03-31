В Рыбинске продлили запрет выхода на лед

В Рыбинске запрет выхода на лед продлили до 20 апреля, ранее он действовал до 1 апреля. Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Рыбинска Фото: Администрация Рыбинска

Ограничения будут действовать до полного схода льда на водоемах. Для их продления было подписано соответствующее постановление.

«В период действия запрета запрещается выход и выезд на транспортных средств на дел акваторий Рыбинского и Горьковского водохранилищ (реки Волга, Шексна, Черемуха, Коровка) в черте города»,— напомнили в администрации.

Ранее в Ярославской области были оштрафованы рыбаки за нарушение этого запрета. Их унесло на оторвавшейся льдине, сотрудники МЧС эвакуировали попавших в опасность людей.

Алла Чижова