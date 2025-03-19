В Ярославской области оштрафовали рыбаков, которых унесло на льдине

В Ярославской области рыбакам выписали штрафы за выход на лед во время действия запрета. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в областном МЧС. Речь идет о людях, которых сегодня днем унесло на оторвавшейся льдине в Рыбинском водохранилище.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

На помощь рыбакам пришли сотрудники МЧС. Два судна на воздушной подушке эвакуировали 26 человек с льдины. После чего им были выписаны штрафы. Как объяснили в областном МЧС, с 17 марта на территории всего региона действует запрет выхода на лед. Размер штрафа составил 5 тыс. руб.

Алла Чижова