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Коммерсантъ FM
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Захарова назвала приговор Марин Ле Пен «агонией либеральной демократии»

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала приговор лидеру французской партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Агония либеральной демократии»,— сказала ТАСС госпожа Захарова.

Сегодня, 31 марта, лидер парламентской фракции RN была приговорена к лишению свободы на четыре года (в том числе на два — условно). Кроме того, суд приговорил Марин Ле Пен к немедленному поражению в избирательных правах на пять лет. Решение огласил судья Бенедикт де Пертюи. Марин Ле Пен и ее соратников признали виновными в нецелевом использовании средств Европейского парламента.

Подробности — в материале «Ъ» «Марин Ле Пен не оставили ни выборов, ни свободы».

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