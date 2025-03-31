Захарова назвала приговор Марин Ле Пен «агонией либеральной демократии»

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала приговор лидеру французской партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Агония либеральной демократии»,— сказала ТАСС госпожа Захарова.

Сегодня, 31 марта, лидер парламентской фракции RN была приговорена к лишению свободы на четыре года (в том числе на два — условно). Кроме того, суд приговорил Марин Ле Пен к немедленному поражению в избирательных правах на пять лет. Решение огласил судья Бенедикт де Пертюи. Марин Ле Пен и ее соратников признали виновными в нецелевом использовании средств Европейского парламента.

Подробности — в материале «Ъ» «Марин Ле Пен не оставили ни выборов, ни свободы».