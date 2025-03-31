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Мужская и женская команды БК «Самара» откажутся от легионеров

Мужская и женская команды баскетбольного клуба «Самара» откажутся от легионеров и будут играть собственными воспитанниками, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на неназванный источник.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации источника, защитник Михаил Кулагин уйдет из клуба по окончании сезона. Женскую команду покинут форвард Сабина Абайдуллина и разыгрывающая Анна Кузнецова. Команды также потеряют нескольких важных российских игроков.

В январе нынешнего года баскетбольный клуб «Самара» объявил о банкротстве. В феврале стало известно, что клуб перешел под курирование государства.

Подробнее о ситуации вокруг БК «Самара» — в материале «Ъ» «"Самара" теряет элитное место».

Таисия Орлова

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