За сутки потери ВСУ в Курской области составили более 160 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также были уничтожены боевая бронированная машина, шесть автомобилей, квадроцикл и четыре пункта управления БПЛА.

Группировка «Север» продолжила наступление, в ходе которого нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня.

Также тактическими ударами, артиллерией и авиацией поражены силы ВСУ в районах пунктов Горналь, Гуево и Олешня, а также Басовка, Беловоды, Великая Рыбица, Владимировка, Водолаги, Журавка, Запселье, Локня, Малая Рыбица, Мирополье, Могрица, Садки, Храповщина, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.

За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли 71 050 человек, 402 танка, 329 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортеров, 2235 боевых бронированных машин, 2575 автомобилей, 590 артиллерийских орудий, 53 пусковых установки реактивных систем залпового огня, 26 ЗРК, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы и десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники.

Егор Якимов