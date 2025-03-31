Министр образования Красноярского края ушла в отставку

Светлана Маковская по собственному желанию ушла в отставку с поста министра образования Красноярского края. Он займет пост советника губернатора Михаила Котюкова по образованию, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Госпожа Маковская занимала этот пост с 2013 года. Глава региона поблагодарил ее за «профессионализм и ответственное отношение к делу», отмечается в сообщении. После отставки Светланы Маковской исполнять обязанности руководителя министерства будет ее заместитель Татьяна Гридасова.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале февраля 2025 года стало известно о предстоящей отставке министра природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Алексея Панова.

Валерий Лавский