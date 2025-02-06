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Глава минприроды Красноярского края покинет свой пост

Глава министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Алексей Панов уходит в отставку. Об этом стало известно сегодня на сессии заксобрания региона. Какую именно должность он займет пока не известно.

При этом депутат краевого заксобрания Елена Пензина сообщила в своем Telegram-канале: «Радостно, что качественных специалистов замечают и забирают на федеральный уровень».

Как писал «Ъ-Сибирь», осенью 2023 года губернатор Красноярского края Михаил Котюков внес изменения в структуру исполнительных органов и передал сферу природо-и недропользования министерству лесного хозяйства. После этого ведомство переименовали в министерство природных ресурсов и лесного комплекса. Алексей Панов, который с 2020 года руководил краевым минлесхозом, возглавил новое министерство.

Александра Стрелкова

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