Кремль подтвердил интерес США к совместным проектам по редкоземельным металлам

Американские компании проявляют интерес к совместным с Россией проектам по добыче редкоземельных металлов, но никаких документов пока не подписано, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева о том, что Россия и США начали обсуждать такие проекты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На вопрос, о каких компаниях идет речь и были ли подписаны какие-то документы, господин Песков ответил отрицательно. «Нет, никаких документов не подписано... Санкции продолжают действовать, действуют ограничения для американских компаний»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

При этом, по его словам, некоторые компании из США «проявляют интерес» к этой теме. «Здесь тоже пока нету конкретики, но интерес, очевидно, проявляется. Интерес этот взаимный, потому что речь может идти о взаимовыгодных проектах, а это то, что мы ищем с зарубежными контрагентами»,— добавил господин Песков.

Президент Владимир Путин 24 февраля заявил о готовности предложить США сотрудничество в проектах по добыче редкоземельных металлов. Американский президент Дональд Трамп поддержал эту идею. Он заявил, что Соединенным Штатам следует иметь дело с Россией из-за большой территории и ценной земли.

О потенциальных проектах стран в металлургии — в материале «Ъ» «К добыче пригласили партнеров».