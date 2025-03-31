Экс-футболисту Уэйну Руни грозит штраф за публичное мочеиспускание

Экс-футболисту «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйну Руни грозит штраф в размере £1 тыс. за то, что он справил нужду в общественном месте, сообщает газета Daily Mail.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Peter Powell / Reuters Фото: Peter Powell / Reuters

Как сообщает источник, в субботу вечером Уэйн Руни «был замечен справляющим малую нужду на стену дома во время ночного похода по ресторанам в центре Лондона». Издание также сообщает, что в 2013 году англичанина сфотографировали во время публичного мочеиспускания в Манчестере. Тогда Руни не понес никакого наказания за административное правонарушение, так как не нашлось свидетелей, которые могли бы дать против него показания.

Уэйну Руни 39 лет. Он является лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед» (253 гола), занимает второе место в списке лучших бомбардиров сборной Англии (53) после Гарри Кейна. Также играл за английские клубы «Эвертон» и «Дерби Каунти» и за американский «Ди Си Юнайтед». После завершения карьеры тренировал команды «Дерби Каунти», «Ди Си Юнайтед», «Бирмингем Сити» и «Плимут Аргайл». С 31 декабря прошлого года — безработный.