Иномарка сбила 12-летнего школьника на Коломяжском проспекте в Петербурге

Полиция проводит проверку по факту наезда на школьника в Приморском районе Петербурга. Дорожная авария с пострадавшим произошла накануне, 30 марта, в 16:25 у дома 17 корп. 1 по Коломяжскому проспекту, сообщили в региональном ГУ МВД.

Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что автомобиль Volkswagen Golf сбил 12-летнего мальчика, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованных машин.

В результате наезда пострадавшего несовершеннолетнего госпитализировали с различными травмами. Его состояние медики оценили как средней степени тяжести. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал о троих пострадавших, включая ребенка, в ДТП с участием двух пассажирских автобусов на пересечении Ахматовской и Железнодорожной улиц в городе Пушкине.

Андрей Цедрик